Belediye yönetimi değil, hırsız çetesi

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’nın sınırdaki ilçesi Ceylanpınar’da belediyeyi denetledi. Denetleme sonucunda AKP’li belediyede sahte imzalarla 7.1 milyonluk yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Denetleme raporuna göre belediyede olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödenmiş.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’nın sınırdaki ilçesi Ceylanpınar’da belediyeyi denetledi. Denetleme sonucunda AKP’li belediyede sahte imzalarla 7.1 milyonluk yolsuzluk yapıldığı ortaya çıktı. Denetleme raporuna göre belediyede olmayan malzemeye, alınmayan benzine milyonlar ödenmiş.

AKP'li Ceylanpınar Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'ne kadar olan 5 yıllık dönemini inceleyen 2019 tarihli İçişleri Bakanlığı raporunda, alınmamış malzemelere milyonlarca lira ödendiği, sahte imzalarla belediyeye mal alınmış gibi gösterildiği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım için gönderdiği park malzemelerini kendileri satın almış gibi gösterip fatura düzenlendiği belirtildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre; müfettişler, alınmış gibi gösterilen 1.2 milyon liralık malzemeyle ilgili evraklarda bütün imzaların sahte olduğunu belirledi. Ayrıca 5.9 milyon liraya alındığı belirtilen benzinin de hiç alınmadığı anlaşıldı. Müfettişler, bir önceki AKP'li yönetim dönemini kapsayan iddialar hakkında savcılığa suç duyurusu yaptı.

YARDIM MALZEMELERİNE FATURA DÜZENLEDİLER

Raporda yer alan sahtecilik ve yolsuzluk kalemleri şöyle:

– Bazı taşınır malzemelerin alındığı halde belediyeye hiç gelmediği, faturaların gerçeği yansıtmadığı, ödeme belgelerinde bulunan “tüm imzaların sahte olduğu” ve belediye bütçesinden 1 milyon 232 bin 983 TL fazla ve usulsüz ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır.

– Kültür Evleri'ne alınan demirbaş malzemeler bizzat sayılarak ödeme belgeleri ile karşılaştırılmış, 291 bin 780 TL'lik eksik malzeme olduğu tespit edilmiştir.

– 229 bin 229 TL'lik araç lastiğin bedelinin ödendiği ancak belediyeye teslim edilmediği ortaya çıkmıştır.

– 405 bin 330 TL'lik bitki ve fidan alınımı, 76 bin 700 TL'lik Mega Oyun Grubu ile 5 adet çöp kovası gibi malzemelere toplam 634 bin 545 TL'ye alındığı gösterilmiştir, ancak gerçekte alınmadığı ve belgelerdeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir. Malzemeleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiği anlaşılmıştır.

– 128 bin 719 TL bedelli faturada yazılı bulunan malzemelerin belediyeye hiç gelmediği, ödeme emri üzerinde düzenleyen ve harcama yetkilisi bölümündeki imzaların sahte olduğu tespit edilmiştir.

OLMAYAN BENZİNE 6 MİLYON LİRA

– Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce protokol ile park yapımı için Ceylanpınar Belediyesi'ne gönderilen malzemelerin kullanıldığı, hak edişlerden idare malı malzemelerin düşülmediği ve bu suretle yükleniciye toplam 1 milyon 464 bin 65 TL fazla ve usulsüz ödemede bulunulmuştur.

– Belediye akaryakıt ihtiyacı için, ihale komisyonu kararı ile 24 ay vadeli 2 milyon litre motorin alımı ve 15 ay süreli 1.5 milyon litre motorin alım ihalesi yaptığı, incelemede 5 milyon 967 bin TL bedelli akaryakıtın gerçekte alınmadığı halde alınmış gibi gösterildiği anlaşılmıştır.

31 Mart Seçimleri'nde Ceylanpınar'da belediye başkanlığı seçimlerini yine AKP’nin adayı kazanmıştı.