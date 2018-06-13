Belediye personeline talimat: Erdoğan'ın seçim kampanyasına en az 10 TL yatırın

İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi Spor Koordinatörü Aytekin Karaca, belediye çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubunda, herkesin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına en az 10 TL yatırıp dekontunu da göndermesini istedi.

İstanbul'da Sultanbeyli Belediyesi Spor Koordinatörü Aytekin Karaca, belediye çalışanlarının bulunduğu WhatsApp grubunda, herkesin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasına en az 10 TL yatırıp dekontunu da göndermesini istedi.

AKP'li Sultanbeyli Belediyesi'nde spor koordinatörü olan Aytekin Karaca adlı Kick Boks Federasyonu danışma kurulu üyesi, belediye personelini haberleştiği WhatsApp grubunda bir duyuru yaptı. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı seçim kampanyası destek hesabını veren Karaca, belediye çalışanlarından kampanyaya en az 10 TL yatırmalarını istedi. Karaca ayrıca, herkesin para yatırdığına ilişkin dekontu da kendisine göndermesini talep etti.

Sultanbeyli Belediyesi'ndeki bu uygulama, Erdoğan'ın seçim kampanyasının emekçi halka zorla ve psikolojik baskı yaparak ödetilmek istendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.