Belediye binasında imam nikahı kıydırdı

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye bünyesinde resmi nikahla imam nikahının bir arada kıyılabileceğini açıkladı.

Sayan, bir imamla birlikte belediyede iki nikahın birden kıyıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı:

Belediyemizde yeni uygulama: Evlenmek için belediye başkanlığımıza başvuran çiftlerin istekleri üzerine artık dini nikahları da resmi nikahları ile birlikte kıyılabilecek. Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu.Mutluluklar dilerim. pic.twitter.com/FG5DLnFnai

— Savcı Sayan (@SavciSayan) 7 Temmuz 2019