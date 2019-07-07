Belediye binasında imam nikahı kıydırdı

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediyede imam nikahı kıydırdı.
Pazar, 07 Temmuz 2019 13:03

AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, belediye bünyesinde resmi nikahla imam nikahının bir arada kıyılabileceğini açıkladı.

Sayan, bir imamla birlikte belediyede iki nikahın birden kıyıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı: