Belediye başkanları 'en az' ne kadar maaş alıyor?

Nüfusu 2 milyondan fazla olan illerdeki belediye başkanlarının maaşları brüt 32 bin 161 lira iken, nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde ise 10 bin 8 lira olarak hesaplanıyor. Belediye başkanları bunun dışında belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından da ücret alıyor. Bazı belediye başkanları çift maaş alırken, 200 bin lira maaş alan belediye başkanı bile var. Bu maaşlar arasında 'ihale payları' ise yer almıyor...

Belediye başkanları, bulundukları yerin nüfusuna göre maaş alıyor.

Buna göre, nüfusu 2 milyondan fazla olan illerdeki belediye başkanlarının maaşları brüt 32 bin 161 lira iken, nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde ise 10 bin 8 lira olarak hesaplanıyor. Üstelik bu maaşların yanında bir de ek ödemeler yer alıyor.

32 BİN LİRAYI BULAN MAAŞLAR VAR

Yeni Şafak’taki Ahmet Ünlü mahlaslı yazar, bugün köşesinde belediye başkanlarının aldığı maaşlardan söz etti. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretlerin oldukça yüksek olduğunu söyleyen Ünlü, 2019 yılı Temmuz ayı sonrasında belediye başkanlarına ödenecek maaşları açıkladı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirlenen nüfusun devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu maaşların hesaplandığını yazan Ünlü, çocuk ve eş yardımı ödemesi hariç, nüfusu 2 milyondan fazla olan illerdeki belediye başkanlarının maaşları brüt 32 bin 161 lira iken, nüfusu 10 bine kadar olan beldelerde ise 10 bin 8 lira olarak hesaplandığını belirtti.

ŞİRKETLERDEN ALINAN EK ÖDEMELERLE ÜCRET YÜKSELİYOR

Yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretlerden de bahseden Ünlü, "Hemen hemen birçok belediye başkanının normal maaşlarına ilave olarak aldıkları yönetim kurulu maaşları bulunmaktadır. Özellikle belediye şirketlerinin yönetim kurulu başkanlıklarından alınan ücretler oldukça yüksek olabilmektedir" diye yazdı.

Yazıda meclis başkan ve üyelerine de, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödendiği yer aldı.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALANLAR DA VAR

Yeni Şafak yazarı Ünlü "unutsa" da, birden fazla maaş alan belediye başkanları da bulunuyor. Şirket yönetim kurulları dışında ihalelerden de pay aldığı bilinen belediye başkanlarından ayda 200 bin lira maaş alanlar bile var.

Daha önce AKP'li Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, belediye başkanlığı maaşı dışında iki şirketin yönetim kurulu üyeliğinden de maaş aldığı ortaya çıkmıştı. Enerji Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Güler, 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle, 3 koltuk ve dört maaş sahibi olmuş, hem belediye başkanı hem Turkcell ve Çin bankası ICBC'de yönetim kurulu üyesi olarak hem de emekli milletvekili sıfatıyla 4 ayrı maaş aldığı anlaşılmıştı.

Öte yandan bu miktarlara "ihale payları" dahil değil...