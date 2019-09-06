Belediye Başkanının evine silahlı saldırı

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı tüfekle ateş edildi.

Antalya'da Serik İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan'ın evine pompalı av tüfeğiyle ateş edildi.

Alınan bilgiye göre, Belediye Başkanı Aputkan'ın Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'nde bulunan evinin önüne bir otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle ateş etti.

Bu sırada evde bulunan ve yara almadan kurtulan Aputkan ve aile fertleri durumu jandarmaya bildirdi.

Aputkan, "Bu konuda güvenlik güçlerimize inanıyoruz. Yapanlar ve ne amaçla yaptıkları ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla şu anda 'şu yaptı' demem mümkün değil. İnşallah böyle bir olay bir daha yaşanmaz. Yaşanmaması gereken üzücü bir olay" diye konuştu.