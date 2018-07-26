Belediye başkanı geliyor diye Gülşen'e 'çorabını çek' dedi

Ordu'da konser veren şarkıcı Gülşen, AKP'li belediye başkanı sahneye geliyor diye sunucu tarafından 'Çorabını çek' diye uyarıldı. Gülşen, bu talebe sert yanıt verdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte konser veren şarkıcı Gülşen'e, belediye başkanı sahneye çıkacağı sırada sunucu tarafından "Başkan geliyor, çorabını çeker misin?" uyarısı yapıldı.

Sunucunun uyarısına tepki gösteren şarkıcı, başkana ve sunucuya tepki gösterirken, "Pardon siz ne dediniz, bir daha sesli bir şekilde tekrarlar mısınız? Şaka yaptıysanız şaka kaldırmak kadar samimiyetimiz yok" diyerek çıkıştı.

Daha sonra Belediye Başkanı Gülşen'e çiçek vermek için sahneye çıktığı sırada şarkıcının tepkisi sürerken, "Bana çorabını çek diyen şuursuz sunucuları buraya çıkarmayacağınıza inanıyorum böyle sunucular yakışmıyor Ordu'ya" dedi.