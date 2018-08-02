Belediye Başkanı: Allahım yardım et batıyoruz

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak yağış, sele neden oldu. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, 'Allahım yardım et batıyoruz' paylaşımı yaptı.

Rize'de dün etkili olan sağanak yağış bu sabah saatlerinde yeniden etkisini arttırdı. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medyadan “Allahım yardım et batıyoruz” paylaşımda bulundu.

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.