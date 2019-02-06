Belediye Başkan adayından Bakan'a azar: Bu neyin nesi?

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, daha seçimler bile yapılmadan kararlar vermeye başlarken, seçim öncesi kendisini zora sokacak Avrasya Tüneli'ndeki fiyat artışına ilişkin Bakan'ı arayarak 'Bu neyin nesi?' dediğini açıkladı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, Bakan'ı arayarak Avrasya Tüneli'ne yapılan zamla ilgili tepki gösterdiğini açıkladı.

Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan ve daha sonra kaldırılan "yeni ücret tablosu" konusuna ilişkin konuşan Yıldırım, "Fiyat işi bu biraz kafa karıştırdı. Ben arkadaşlarla görüştüm, Sayın Bakan'ı aradım, 'Bu neyin nesi?' 'Efendim' dedi, 'Bir fiyat değişikliği kesinkes bu sene olmayacak. Aslında anlaşma da buna imkan veriyor. Biz böyle bir fiyat artışı yapmayacağız'..." şeklinde konuştu.

"Seçimden sonra artıracaklar" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ileri süren Yıldırım, "Milleti yanıltıyorlar, Böyle bir şey olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ben de bunu Sayın Bakan'dan aldığım bilgiye dayanarak, burada sorulabilir diye düşündüm. En taze bilgi, bu fiyatlar bu yılın sonuna kadar aynen devam edecek." dedi.