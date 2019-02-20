Belediye başkan adayı olan milletvekillerinin listesi belli oldu: İlk sırada HDP var

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için 17 milletvekili belediye başkan adayı oldu.

24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen 17 isim, 31 Mart seçimlerinde belediye başkan adayı oldu.

AKP'den 3, CHP'den 5, HDP'den 6, İyi Parti'den 2, bağımsız olarak da 1 milletvekili seçimlerde belediye başkanı olmak için yarışacak.

AKP'nin İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. AKP'nin Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki ise Ankara adayı oldu. AKP Aydın'da ise Aydın vekili Mustafa Savaş'ı aday gösterdi.

CHP'de Bolu Belediye Başkan adayı aynı ilin milletvekili Tanju Özcan olurken, İzmit Belediye Başkan adayı Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Ali Öztunç, Ordu Belediye Başkan adayı Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.

HDP'de ise Diyarbakır Milletvekili Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır, Kars Milletvekili Ayhan Bilgen Kars, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy Bingöl, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm Kocaeli, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan Van, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Ankara'nın Çankaya ilçesinden belediye başkanlığı için yarışacak.

İyi Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk, seçim bölgelerinden aday oldu.

MHP'den ihraç edilen bağımsız milletvekili Erhan Usta ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını ilan etti.