Belçika’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, federal savcılığın PKK ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 36 özel ve tüzel kişiye yönelik kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, Belçika'da PKK ile bağlantılı olduğu ileri sürülen özel ve tüzel kişiler hakkında soruşturmayı reddeden savcılık kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Büyükelçi Malherbe’ye karardan duyulan rahatsızlığın iletildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, cuma günü konuyla ilgili bir soruya verdiği yazılı yanıtta "Belçika İddianame Odası'nın bugün (8 Mart) açıkladığı ve Belçika Federal Savcılığı tarafından PKK bağlantılı 36 özel ve tüzel kişiye karşı yargı sürecinin başlatılmasını önleyen karar kabul edilemez" demişti.

Karara karşı Belçika Yüksek Mahkemesi'ne gitme imkanı bulunduğunu belirten Aksoy, "Müttefikimiz Belçika'nın terörle mücadele sorumluluğu çerçevesinde hareket etmesini ve PKK terör örgütüne karşı gereken adımları atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.