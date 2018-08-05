Bekir Coşkun'dan CHP'ye sert tepki: Bir tiksinti bu…

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, CHP'yi sert sözlerle hedef aldı.
"İnsanlarla konuşurken 'CHP' adını ağzımıza alamıyoruz… 'Sus' diyorlar… Bir tiksinti bu…" diyen Coşkun, 1240 delege var… Yarısı 620 eder… Bunu bir türlü sayamadılar… Genel seçimde oyları saymaya kalkmaları rezaletinden sonra, anlıyoruz ki bu yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar böyle değil…" ifadelerini kullandı.
Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gerçekten de yazarken üzülüyorum ama bu son rezalet açıkça gösteriyor; Nasılsa bu adamların eline geçmiş CHP, bilincini ve izanını yitirdi… Geçit yıkılsa elin adamı istifa ediyor… Cumhuriyet yıkıldı, tınmıyorlar…
Birer turuncu koltuk kapmak isteyenler kaptılar, ayda 20 milyon…
Şimdi itişip-kakışmanın altında, biraz ilçe belediye başkanlığını almanın çıkar kavgası var…
Alabilirlerse…
Basiretsizlikleri cumhuriyeti yıktı…
Şimdi; yüreğinde hâlâ umut taşıyan, hâlâ direnen, cumhuriyet sevdasını terk etmeyen insanları her gün yıkıyorlar…
1240 delege…
Yarısı 620 eder…
Yarıdan bir fazlası 621 eder be adam…
Batsın ıslak imzanız…"