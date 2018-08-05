Bekir Coşkun'dan CHP'ye sert tepki: Bir tiksinti bu…

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, CHP'de son kurultay sürecini de değerlendirdiği yazısında partiye sert tepki gösterdi.

Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun, CHP'yi sert sözlerle hedef aldı.

"İnsanlarla konuşurken 'CHP' adını ağzımıza alamıyoruz… 'Sus' diyorlar… Bir tiksinti bu…" diyen Coşkun, 1240 delege var… Yarısı 620 eder… Bunu bir türlü sayamadılar… Genel seçimde oyları saymaya kalkmaları rezaletinden sonra, anlıyoruz ki bu yapılan seçimlerde çıkan sonuçlar böyle değil…" ifadelerini kullandı.

Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: