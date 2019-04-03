Bekir Bozdağ'ın bu sözleri yeniden gündemde: Kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiştir

AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

31 Mart seçimlerinin ardından AKP cephesinden gelen itirazlar sürerken, AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'de kim 'Sandıkta hile yapılıyor' diyorsa bilin ki kaybetmiş, kaybetmesine bahane arıyor. Şimdiden anamuhalefet partisi 2019 seçimlerindeki kaybına bahane arayışı içerisindedir" derken, "Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerin başında seçim gelir. Sandık kurulunda her partinin üyesi var. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven müesseselerinden bir tanesidir" ifadelerini kullanmıştı.