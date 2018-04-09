Bekir Bozdağ'dan Suriye açıklaması

Bakanlar Kurulu sonrasında konuşan Bekir Bozdağ, "Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı iddiasına değinildi.

Suriye'ye ABD müdahalesi olup olmayacağına dair tartışmalar sürerken, Bozdağ "Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ, "Bize ulaşan bilgilere baktığımızda, kimyasal silah kullanıldığı net şekilde gözüküyor ancak uzmanlar tarafından incelenmesi de son derece önemlidir" diye konuştu.

Rusya, kimyasal silah iddialarını yalanlayarak, bölgede yapılan incelemede kimyasal kalıntısına ulaşılamadığını duyurmuştu.