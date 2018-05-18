Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'nin 'Gülen' iddiasına yanıt

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Muharrem İnce'nin 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi' açıklamasına yanıt verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dedi" ifadelerini kullanırken, bu sözlere yanıt Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi.

"Türkiye, 15 Temmuz darbe teşebbüsü dahil pek çok suçun bir numaralı faili terörist başı Gülen'i ABD'den usulüne uygun talep etmiştir" diyen Bozdağ, "Sayın İnce, sizi ABD’den arayan ABD’li mi Türk mü? Eğer arayan ABD’li ise CIA’dan mı yoksa FBI’den mi veya Adalet Bakanlığından mı veyahut da başka bir ABD’li mi? Sizi arayan Türk ise FETÖ üyesi mi veya FETÖ beslemesi mi ya da başkaca bir Türkiye düşmanı mı? Sahi kim?" diye konuştu.