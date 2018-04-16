Bekir Bozdağ'dan Macron'a 'Rusya'yla ayrılma' yanıtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye ile Rusya'yı ayırdık" ifadesine hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine yanıt veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.

Bozdağ, "Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Hükümet sözcüsü şu ifadeleri kullandı:

"Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz" şeklinde açıklamada bulunan Bozdağ, Türkiye'nin ABD ile politika birliğine sahip olmadığını dile getirerek, "Farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir."

MACRON NE DEMİŞTİ?

Macron açıklamasında Suriye saldırısına yönelik olarak, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullanmıştı.

Fransa lideri ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme talebine ilişkinse "10 gün önce Trump 'ABD Suriye'den çekilmeli' diyordu. Onu kalmanın gerekli olduğu konusunda ikna ettik" şeklinde açıklama yapmıştı.