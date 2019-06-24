Bekir Bozdağ'dan İstanbul seçimi değerlendirmesi

Eski Adalet Bakanı​ ​ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP seçmenine seslendi ve öz eleştiride bulundu.

AKP'nin 23 Haziran seçimini 800 bin oy farkla kaybetmesinin ardından eski Adalet Bakanı​ ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır" derken, şu ifadeleri kullandı:

1) Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır

Ak Partililer olarak bize düşen,

İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;

doğru dinlemek,

doğru okumak,

doğru anlamak,

gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir

2) İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;

doğru dinler,

doğru okur,

doğru anlar,

gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz.