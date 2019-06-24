Bekir Bozdağ'dan İstanbul seçimi değerlendirmesi

Eski Adalet Bakanı​ ​ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul seçim sonuçlarının belli olmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AKP seçmenine seslendi ve öz eleştiride bulundu.
Pazartesi, 24 Haziran 2019 11:33

AKP'nin 23 Haziran seçimini 800 bin oy farkla kaybetmesinin ardından eski Adalet Bakanı​ ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır" derken, şu ifadeleri kullandı:

1) Hoşumuza gitmese de olanda hayır vardır

Ak Partililer olarak bize düşen,

İstanbullu seçmenin tekrarladığı dersi;

doğru dinlemek,

doğru okumak,

doğru anlamak,

gereğini doğru yapmak ve Cumhurbaşkanımız R.Tayyip Erdoğan etrafında daha da kenetlenerek yolumuza devam etmektir

2) İstanbullu seçmenin verdiği mesajı Ak Parti olarak;

doğru dinler,

doğru okur,

doğru anlar,

gereğini doğru yapar ve seçim sonuçlarını da bunları yapmak için bir imkan/fırsat olarak değerlendirebilirsek 2023’ün de 2028’in de en başarılı partisi olarak yolumuza devam ederiz.