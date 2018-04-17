Bekir Bozdağ: Seçim konusu için yarını bekleyin

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, erken seçim konusundaki gelişmeler için yarınki Bahçeli-Erdoğan görüşmesinin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM Başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır." dedi.

Bozdağ, "Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin de Bozdağ, "Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün, "Türkiye'nin 3 Kasım 2019'u beklemesi bu şartlarda mümkün değil" diyerek erken seçim mesajı vermiş; Bu işi uzatmaya gerek yok" dediği konuşmasında cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için 26 Ağustos 2018'i önermişti.