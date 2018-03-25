Bekir Bozdağ: CHP zihniyetine kalırsak biz Marmaray'ı yapamazdık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,"Bu CHP zihniyetine kalırsak biz Marmaray'ı yapamazdık, dünyanın en büyük havaalanını yapamazdık" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Bu CHP zihniyetine kalırsak biz Marmaray'ı yapamazdık, dünyanın en büyük havaalanını yapamazdık, eğer bunların zihniyetine kalsaydık üçüncü köprüyü, Çanakkale köprüsünü yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik" diye konuştu.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) ilk ray serim töreni gerçekleştirildi. Törende yaptığı konuşmada Bozdağ, "Türkiye trenlerin hızını keserek hızlı bir şekilde yoluna devam edebilir miydi? Nitekim edemedi de hem karayolunda tıkandı, hem demiryolunda tıkandı kaldı, adeta damarları tıkanan bir insan gibi. İşte Türkiye'nin damarları havada, karada, denizde yapılan çalışmalarla tek tek açıldı. Biz böylesi bir Türkiye ile iftihar ediyoruz. Biz bu ülkenin her yerine konulan taşla iftihar ediyoruz" şeklinde konuştu.

'SABOTAJ MI DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

2009 yılında açılan Eskişehir-Ankara hattı sırasında meydana gelen kazayı anımsatan Bozdağ, "Test sürüşü sırasında bir kaza oldu. Kıyameti kopardılar. O kaza nasıl oldu ben hala bilmem acaba bir sabotaj mı diye o günden beri düşünürüm. Çünkü YHT projesi Türkiye'yi yüksek hızda ayağa kaldıracak bir proje bu projeyi engellemek için mi yapıldı onu bilemem, ama bir şüphem hep vardır bu konuda" ifadelerinde bulundu.

'BUNLAR BİR YERE ÇİVİ ÇAKMADILAR'

Bozdağ, "Bu CHP zihniyetine kalırsak biz Marmaray'ı yapamazdık, dünyanın en büyük havaalanını yapamazdık, eğer bunların zihniyetine kalsaydık Üçüncü Köprüyü, Çanakkale köprüsünü yapmayı aklımızdan dahi geçiremezdik. Gezi Olaylarında meydanlara çıkıp 'hükümet köprüyü, nükleer santralleri durdurmalıdır' diyorlardı. Avrasya Tüneli yada Marmaray geciktiyse de bu CHP zihniyeti ve o zihniyete sahip olanların yargıda ve başka yerlerde çıkardıkları engeller nedeniyle gecikmiştir. Eğer bu engeller önümüzde olmasaydı biz bu işleri daha erken vakitte tamamlama imkanı bulurduk. Bunlar bir yere çivi çakmadılar ama çakılan her çivinin de karşısında duruyorlar. Bunlar her ilerlemeye ve değişime bugüne kadar takoz oldular. Bunlara uymuş olsaydık bu projelerin hiç birini yapamazdık" diye konuştu.

