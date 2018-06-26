Bekir Bozdağ: CHP, oylarıyla HDP'ye barajı geçirmiştir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'nin verdiği oylarla HDP'nin barajı geçtiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP’nin seçim politikasının AKP’ye az oy aldırmak olduğunu söyleyen Bozdağ, “AK Parti az vekil çıkarsın diye her CHP 'li ailenin HDP 'ye bir oy vermesi politikasını CHP resmen kabul etmese bile sandık sonuçları üzerinden baktığımızda, konuşulanlara tanık olduğumuzda çok net bir şekilde görüyoruz. Selahattin Demirtaş'la HDP 'nin aldığı oy arasındaki farka baktığınızda 3 puan civarında. CHP 'nin bir önceki seçimle bu seçim arasındaki oya baktığınızda 3 puan civarında. Bu oy nereye gitti? Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu oy HDP 'ye gitti. HDP 'nin barajı aşması CHP 'li seçmenlerin, CHP yönetiminin veya CHP 'nin etkin isimlerinin, CHP adına kamuoyu etkileyicilerinin etkisiyle oraya akan oylardır” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“CHP, oylarıyla HDP 'ye barajı geçirmiştir. CHP 'nin genel başkanı AK Parti'yi azaltma politikası güttüğü için CHP 'nin kazanma politikasını hayata geçiremiyor. Hedefi kazanmak olmayanın yarışlarda kendini ileri götürme, kazanma şansı yok. HDP barajı geçmemiş olmasaydı oradan CHP 'ye kaç milletvekili gelecekti, bir de onun hesabını yapmaları lazım. Derdi CHP 'ye vekil gelmesi değil, AK Parti'ye vekilin gitmesini azaltmak olunca Sayın Kılıçdaroğlu partisinin çıtasını kendi eliyle aşağıya çekmiş oldu."