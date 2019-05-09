Bekir Bozdağ: Aynı sakatlık nedeniyle diğer seçimler iptal edilemez

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, 'Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez' dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, İstanbul'daki seçim iptaline ilişkin açıklamada bulundu.

"Tam kanunsuzluk, tam kanuna aykırılıktır. Kanunun açık ve emredici kuralına aykırı Sandık Kurulu teşkili, kuşkusuz tam kanuna aykırılıktır; tam kanunu çiğnemektir; açık ve tam bir kanunsuzluktur. Bu halde aranacak tek şey, sadece kanuna aykırı oluşturulmuş sandık kurulu sayısı ile bu sandıklardaki seçmen sayısı çarpımı sayısal sonucunun, seçim sonucunu etkileyecek bir sayıya ulaşıp ulaşmadığıdır. Böylesi bir durumda, seçmenin oy tercihine bakılmaz" diyen Bozdağ, YSK'nin kararının bu nedenle doğru olduğunu ileri sürdü.

Bozdağ, aynı durumun yaşandığı diğer seçimlerin neden iptal edilmediğine ilişkin ise, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin iptali ve yenilenmesi sebebiyle; sakatlık aynı olsa bile olağan ve olağanüstü itiraz edilmediği veya itirazlar karara bağlandığı için kesinleşmiş Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Muhtarlık seçimleri yenilenmez" dedi.