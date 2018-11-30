'Bekçiler ceza kesiyor' haberine ilişkin açıklama geldi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, artık gece evinin önüne park edenlere de ceza kesildiğini belirterek 'Ve iddiaya göre gece bekçilerine bile makbuz verilmiş, cezaları onlar yazıyormuş. Pes artık. İyi de bu vatandaş nereye park edecek, arabasını neresine sokacak biri anlatsın' demişti. İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, "Gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladığı" iddialarına ilişkin, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren makas atma, seyir halinde cep telefonuyla görüşme, emniyet kemeri takmama ihlallerine yönelik polis ve jandarma personeline "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı" tanzim etme görevi verildiği anımsatılarak, bunun dışında, çarşı ve mahalle bekçileri dahil herhangi bir birim veya kişinin yetkilendirilmediği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal paylaşım ve internet haber sitelerinde, "Cadde ve sokaklarda görev yapan gece bekçilerinin de trafik para cezası uyguladıkları, kaldırıma park eden araçlara 350 lira park cezası yazdıkları" şeklinde haberler yer aldığı belirtildi.