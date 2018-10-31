Bedrettin Dalan'dan MHP'ye yanıt: Aklımı peynir ekmekle yemedim

MHP'nin İstanbul adaylığı teklif edeceği ileri sürülen Bedrettin Dalan'dan, 'Siyasete girmek için aklımı peynir ekmekle yemedim' açıklaması geldi.

MHP'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Bedrettin Dalan isminin İstanbul için düşünüldüğü haberlerine Dalan'dan yanıt geldi.

"Siyasete girmek için aklımı peynir ekmekle yemedim" diyen Dalan, "İstanbul'a görev yaptığım 5 yılın sonunda tam 11,5 seneyle yargılandım. Hepsinden beraat ettim, 1,5 sene sonra da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmaya başladım. Hala da yargılanıyorum. Yani FETÖ kumpasından hala yargılanıyorum. Bunları yaşamış bir adam olarak tekrar siyasete girmem için herhalde aklımı yitirmem lazım. Kaldı ki şu anda çok sevdiğim ve kendimi verdiğim bir uğraş dalındayım. O da bilim, ilaç üretme ve insanlığa hizmet... İnsanlığa hizmet siyaset üstü bir şeydir, beni de çok mutlu ediyor. Onun için bu asparagas haberlere kimse inanmasın. MHP'nin de böyle bir şey söylediğini tahmin etmiyorum, bir yerden bir şey uydurdular. Birisi bir şey uydurur herkes inanır ya... Yok öyle bir şey, gelse de kabul etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.