Bedelli celp dönemlerinin tarih aralığı belli oldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerliğin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. Yükümlülerin hangi celp döneminde nereye gidecekleri haftaya açıklanacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik yükümlülerinin hangi celp döneminde, hangi ile gideceklerinin gelecek hafta açıklanacağını söyledi. Akar, bedelli askerliğin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında 37 celp halinde yapılacağını belirtti.

Akar, şu ana kadar bedelli askerlik için müracaat eden toplam 634 bin 415 kişinin işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

İLK CELP DÖNEMİ 24 KASIM

Bedelli askerlik uygulamasında ilk iki celp döneminde 54 bin 36 yükümlünün temel eğitimini tamamlayıp yemin ettiğini söyleyen Akar, üçüncü celp dönemindeki 13 bin 555 kişinin de yarın terhis olacağını söyledi.

Bundan sonraki celp dönemlerinin 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıklayan Akar, "Gençlerimizin bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmaları 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edilecek" dedi.

Akar, temel askerlik eğitimlerinin bu süre zarfında 48 ilde Kara, Deniz Hava ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı 92 birlikte yapılacağını dile getirdi.

Akar, yükümlülerin hangi celpte hangi ilde ve hangi birlikte temel eğitim alacaklarına ilişkin duyurunun önümüzdeki hafta yapılacağını da vurguladı.