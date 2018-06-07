Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret büyük oranda belli oldu

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, hükümetin bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattığını duyurdu ve ilk ayrıntıları paylaştı.

Seçim gündemi sonrası AKP tarafından yeniden gündeme getirilen bedelli askerliğe ilişkin ilk ayrıntılar ortaya çıktı.

A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik, Milli Savunma ve Maliye Bakanlığı ortak çalışma başlattığı söyledi.

Atik, bedelli askerlikte yaş olarak 28 yaş sınırı olabileceğini ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu belirtti.

Habere göre, bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

Atik, hükümetin bu konuda çalışma yaptığını yineleyerek "Seçimden hemen sonra yerel seçimlerden önce bedelli askerlik çıkarılacak" dedi.