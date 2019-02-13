Bedelli askerlikte yaş sınırı kalkıyor

AKP’nin bedelli askerliğin de içinde yer alacağı askerlik sistemiyle ilgili çalışmasında ayrıntılar netleşiyor, yaş koşulu aranmayacak.

AKP’nin bedelli askerliğin de içinde yer alacağı askerlik sistemiyle ilgili çalışmasında ayrıntılar netleşmeye başladı. Daha önce yaş sınırına bağlı olarak zaman zaman çıkarılan bedelli askerlik uygulaması, yeni askerlik sisteminde devamlı hale getirilecek.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, askerliğin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde yapılması üzerinde durulan yeni çalışmaya göre, bu sürelerde askerlik yapması gereken yükümlüler, ‘bedelli’ olarak nitelendirilebilecek 1 aylık temel hizmetini tamamlaması koşuluyla diğer süreleri bedelini ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacak.

Bedelli askerlik için yaş koşulu aranmayacak. Askerlik hizmeti sırasında orduda kalmak isteyenler, süresini tamamladıktan sonra 3 yıllığına ‘sözleşmeli subay’ olarak istihdam edilebilecek. Bu süre sonunda uygun görülenler kadrolu olarak subaylığa geçiş yapabilecek. Üzerinde çalışmaları süren taslak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı alındıktan sonra Meclis gündemine getirilecek. Ancak bunun seçimden önce TBMM’ye gelmesi beklenmiyor.