Bedelli askerlikte başvuru süresi başlıyor

Bedelli askerlikte 3 aylık başvuru süresi bu hafta başlayacak.

Bedelli askerlikte 3 aylık başvuru süresi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından bu hafta başlayacak.

1 Ocak 1994 ve öncesi doğumlulardan 15 bin TL’lik ücreti tek seferde ödeyenler 21 günlük temel askerlik eğitim de öngören bedelli askerlikten yararlanacak.

Yurtdışında yaşayan ve bu uygulamadan yararlanmak isteyenler de 2 bin avro ödeyip uzaktan eğitimle terhis belgesi alabilecek. Askerlik kararı aldırtmış ancak henüz birliğine teslim olmayanların uygulamadan yararlanacağı bildirildi.

İlk halinde 31 Aralık 1993 olarak çizilen yaş sınırına göre 1 milyon 324 bin kişiyi kapsayan yasada son anda yapılan bir günlük rotuşla bedelliden yararlanacaklara 10 bin 721 kişi daha eklendi.