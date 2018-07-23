Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkarsa AKP'nin atacağı yeni adım belirlendi: Tepki çeken iddia

AKP, bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 günlük temel eğitimin kaldırılması durumunda bedeli arttırma yoluna gidecek.

AKP'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik teklifi bugün komisyonunda görüşülecek.

Teklifte yer alan 28 günlük askerlik şartının MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çıkışının ardından kaldırılabileceği konuşulurken bunun yerine ücretin artması gündeme geldi.

Yenişafak'ta yer alan habere göre, Temel eğitimden vazgeçilmesi durumunda 15 bin liralık bedelin arttırılması olasılığı da bulunuyor. MHP’li yetkililer dün akşam itibariyle kendilerine herhangi bir değişiklik bilgisi verilmediğini belirtti. Bu konudaki son karar için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşü de bekleniyor.