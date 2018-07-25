Bedelli askerlik sonrası AKP'nin yeni planı belli oldu: Askerlik kısalacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor' sözlerinin ardından AKP'nin profesyonel askerlik için çalışmalara başladığı ortaya çıktı.

AKP'nin bedelli askerlik sonrası askerlik başlığında kapsamlı bir düzenlemeye gideceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Askerlik meselesini yeni ve köklü bir anlayışla ele almamız gerekiyor. Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların yapılmasının ardından Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz. Hem tüm vatandaşlarımıza temel askerlik eğitimini vereceğimiz, hem de TSK'nın gücünü uzman hale getireceğimiz bir sistem üzerinde çalışacağız” demişti.

PROFESYONEL ASKERLİK GÜNDEMDE

Erdoğan, geçtiğimiz dönemde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı’nın profesyonel askerlik üzerinde bir çalışma yürüttüğünü söylemişti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, üzerinde çalışılan modele göre, halen yarı profesyonel ordu modelinde örgütlenen TSK’da tam profesyonel ordu modeline geçiş tasarlanıyor. Kulislere yansıyan iddialara göre, TSK’nın teknik personel, sivil personel, mühendis, doktor gibi ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanma modelleri de bu yeni sistem içinde çalışılacak. Sadece çatışmaya giren birliklerde değil, tüm birliklerde tam profesyonellik sağlanacak.

SÜRE KISALACAK

Buna paralel olarak zorunlu askerliğin süresinin de kısalması, uzun-kısa dönem askerlik farkının kaldırılarak, zorunlu askerlere temel eğitim verildiği bir modelin geliştirilmesi de gündemde. Zorunlu temel eğitime alınanların işten çıkartılmalarının engellenmesi için ücretsiz izinli sayılması gibi önlemlerin geliştirilmesi de tartışılıyor.

Kaynaklar, zorunlu askerlik uygulamasından kesinlikle vazgeçilmesinin gündemde olmadığını, ancak zorunlu askerlik modellerinin de ele alınıp değerlendirileceğinin altını çizdi.