Bedelli askerlik konusunda net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi havalimanında yaptığı basın toplantısında bedelli askerlik konusunda net bir açıklamada bulundu.

Erdoğan, bedelli askerlik konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

Erdoğan, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" dedi.