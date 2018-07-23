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Bedelli askerlik komisyondan geçti
Bedelli askerlik komisyondan geçti.
Pazartesi, 23 Temmuz 2018 20:13
Bedelli askerlikle ilgili 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günü içeren 2. madde, komisyonda kabul edildi.
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