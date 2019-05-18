Bedelli askerlik için yaş sınırı düzenlemesi belli oldu

Yeni askerlik sisteminde kalıcı hale gelecek olan bedelli askerliğe ilişkin yaş sınırı ayrıntısı belli oldu.

Bedelli askerliğin de içinde yer aldığı askerlikle ilgili yasa önerisini gelecek hafta TBMM gündemine getirmeyi planlayan AKP’nin yaptığı çalışmaya göre, bedelli askerlik için yaş sınırının tamamen kaldırılması düşüncesinden vazgeçildi.

Buna göre lise mezunları 22, üniversite mezunları 28, doktora ve tıp mezunları 35 yaşına kadar bedelli askerlik yapabilecek.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, memur maaş katsayısına göre her yıl artacak olan ve ilk olarak 31 bin TL olarak belirlenen bedelli ücretinin aynen korunması düşünülüyor. Değişikliklerin halen askerde olanları kapsayıp kapsamayacağı ise tartışılıyor.