Bedelli askerlik için başvuru süresi belli oldu

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

Dün Meclis'te kabul edilen bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin ayrıntılar belli olmaya devam ediyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlikten yararlanmak için geçmiş dönemdeki başvuruların üzerinde bir başvurunun olacağını belirterek, "Amacımız hem TSK'nın gelecekle ilgili vizyonunu, buna bağlı olarak da personel rejimini kalıcı şekilde düzenleyip, bir daha toplumun, bu tip beklenti oluşturacak bir yapıyla karşı karşıya kalmasını engellemektir" dedi.

Muş, bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde başvurmaları gerektiğini belirtti.

Düzenlemenin yaklaşık 1 milyon 300 bin genci ilgilendirdiğine işaret eden Muş, talebin ne kadar olacağını takip edeceklerini vurguladı.