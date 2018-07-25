Bedelli askerlik düzenlemesinde önemli değişiklik: Yaş sınırı değişti iddiası

1 Ocak 1994 doğumluların da bedelli askerlikten yararlanabileceği ileri sürüldü.
Çarşamba, 25 Temmuz 2018 14:34

TV 24'ün haberine göre, 1 Ocak 1994 doğumlular da yasa kapsımına alındı.

 