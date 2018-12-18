Bedelli askerlik başvurularından elde edilen gelir açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik başvuruları sonrası elde edilen gelir açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik için 635 bin 582 yükümlünün başvurduğunu belirterek, "Bize gelen rakamlara göre 9 milyar 533 milyon TL toplam gelir elde edildi" bilgisini paylaştı.

"Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar, "İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz" dedi.