Bedelli askerlik 31 bin lira olacak, her yıl zamlanacak: Fazla başvuru olursa kura çekilecek

Yeni askerlik sistemiyle birlikte artık kalıcı hale gelecek olan bedelli askerlik, başlangıç olarak 31 bin lira olacak ve her yıl zamlanacak. Bir yılda yapılan başvuru sayısı 145 bini geçerse kura çekilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine dair açıklamalarda bulundu.

Bedelli askerlikle ilgili yaptıkları çalışmayı aktaran Akar, “Biz ’15 bin lira’ dersek ne olabilir, ’30 bin lira’ dersek ne olabilir, ’50 bin lira’ dersek ne olabilir diye tek tek çalıştık. Hem Silahlı Kuvvetlerin hem gençlerin ihtiyacını karşılamak bakamından en optimal çözümün 30 bin lira civarında olması gerektiği ortaya çıktı” diye konuştu.

Akar, askerliğe başvuranların bir kısmının bedelli, bir kısmının dövizli yapacağını diğerlerinin de “yükümlü erbaş/er”, “yedek astsubay” ve “yedek subay” olacağını belirterek, “Yapılan hesaplamalar sonucu bir yılda 145 bin kişinin bedelli askerlik yapabilmesi mümkün. 145 binden fazla bedelli başvurusu olursa durum ne olacak? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünde öğretmenlerimizde, doktorlarımızda olduğu gibi kura olacak. Kuranın şekli yapılan tecrübelerden istifade edilerek belirlenecek” diye konuştu.

Akar, yedek subaylık sisteminin de devam edeceğini belirterek, “Bedelli askerlik konusunda, 40 bin gösterge asteğmen maaşına tekabül ediyor, asteğmen maaşı da bugün itibarıyla aşağı yukarı 5 bin küsür lira. Dolayısıyla 6 aylık asteğmen maaşından bahsediyoruz. Bedelli 30 bin lira, dövizle askerlik ise bunun avro karşılığı olacak” diye konuştu.

Bedelli askerlik bedelinin 30 bin lira olarak sabit kalıp kalmayacağı sorulan Akar, “Aynı kalmayacak. 40 bin gösterge diyoruz, asteğmenin maaşı her yıla göre değişiyor” dedi.

ERDOĞAN 'GENÇLER AYDA 5 BİN 200 ALIYOR' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 31 bin lira bedelli askerlik ücreti için "Yani bu aslında, oradaki askerlik süresi içerisinde 6 aylığa muadil bir rakam. Ayda 5 bin küsür alıyor ve onu 6’yla çarp; o 6 aya muadil bir rakam" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın gençlerin ortalama 5 bin 200 lira aldığını düşünmesi dikkat çekmişti.