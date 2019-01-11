BDDK'dan taksit düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu televizyon alımında uygulanan taksit sayısını 3 bin liraya kadar olan televizyonlar için artırdı.

BDDK'dan yapılan açıklamada "Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırı 9 aya çıkarılmıştır" denildi.

Daha önce TV satışlarında kredi kartına 3 taksit uygulanıyordu. Yerli üreticiler taksit sayısının 6'ya çıkarılmasını talep etmişti.

Eski yönetmelikte bu madde şu şekilde yer alıyordu:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere, kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi 12 ayı geçemez. Bu süre; elektronik eşya alımlarında 3 ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılıkla ilgili harcamalarda, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda 6 ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde 9 ay olarak uygulanır."