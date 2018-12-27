BDDK: Kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 6’ya yükselebilir

BDDK tarafından yapılan açıklamada bankaların olası aktif kompozisyonlarında yapacakları değişikliklerin etkileri göz ardı edildiğinde, gelecek yıl içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6’ya yükselebileceğinin, sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 15,5’e gerileyebileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada “bankacılık sektörünün sağlıklı ve güçlü yapısını koruduğu ve mevcut sermaye yapısının aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğunun tespit edildiği” bildirildi.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında bankaların mali yapılarının ve aktif kalitelerinin belirlenmesi amacıyla mali bünye değerlendirme çalışmalarının tamamlandığını duyuran BDDK’nin açıklamasında şöyle denildi:

Bu çalışmalar kapsamında, Kurumumuz tarafından bankalarda kredi bazında detaylı incelemeler yapılmış, bunun neticesinde, kredilerin sınıflandırılmasına dair mevcut düzenlemelerden çok daha ihtiyatlı bir yaklaşım çerçevesinde, yakın izlemeye alınması veya takip hesaplarına aktarılacağı öngörülen krediler çeşitli varsayımlar altında yeniden belirlenmiştir. Kredi sınıflandırmalarında yapılan bu değişikliklerin bankaların sermaye yeterlilik rasyolarına etkileri hesaplanırken, sınıflama değişikliklerinin zamana yayılarak değil hemen yapılacağı ve yeniden sınıflandırılan krediler için aynı sınıftaki diğer kredilerin ortalama karşılık oranlarına uygun şekilde karşılık ayrılacağı varsayılmıştır. Ayrıca, bu yılın Ağustos ayında Kurumumuz tarafından yürürlüğe konan sermaye yeterlilik rasyoları hesaplamalarına dair iki geçici düzenlemenin etkileri göz ardı edilmiştir.

‘SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU YÜZDE 15,5’E GERİLEYEBİLİR’

Açıklamada, ihtiyati yaklaşım ve varsayımlar çerçevesinde, bankaların olası aktif kompozisyonlarında yapacakları değişikliklerin etkileri göz ardı edildiğinde, gelecek yıl içerisinde bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranının yüzde 6’ya yükselebileceğinin, sermaye yeterlilik rasyosunun ise yüzde 15,5’e gerileyebileceğinin tahmin edildiği bildirildi.

‘MAKRO STRES TESTLERİ İZLENİYOR’

Basel III uygulamalarına göre asgari sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 8 olduğu halde, Türkiye'de yüzde 12’lik ihtiyatlı bir oran hedeflenerek uygulandığı aktarılan açıklamada, mali bünye çalışmaları neticesinde hesaplanan oranın her iki seviyenin de oldukça üzerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde kamu bankaları ve özel bankaların sermaye tabanını güçlendirmeye yönelik adımlar attığı, sermaye artırımı veya sermaye benzeri kredi temini ile ihtiyatlı duruş sergilediği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: