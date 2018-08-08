BBP'li vekilden 'Öcalan' açıklaması: Yasa çıkarsa idam edilir

İdamla ilgili Meclis'e teklif sunacağını söyleyen ancak bunu nasıl yapacağını açıklamayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Abdullah Öcalan ya da benzer şekilde hükümlülerin durumu ne olacak?' sorusuna, 'İdam cezası gelirse idam edilir. Bunun önünde engel yok' yanıtını verdi. AKP'li Hayati Yazıcı, Destici'nin açıklaması sonrası, 'Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum' demişti.

İdamla ilgili tekliflerini Meclis'e getireceklerini ve dört siyasi parti grubundan destek isteyeceklerini söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Abdullah Öcalan ya da benzer şekilde hükümlülerin durumu ne olacak?" sorusuna, "İdam cezası gelirse idam edilir. Bunun önünde engel yok" yanıtını verdi.

Ancak Destici, teklifi Meclis'e nasıl getireceklerini açıklamıştı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Destici'nin açıklamasına ilişkin, "Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum" demişti.