BBP'den seçim uyarısı: Oyumuz AKP pusulasına

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partililerini oy kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 24 Haziran seçimlerine ilişkin uyarıda bulundu.

Destici, vekil adaylarının AKP listelerinde olduğunu, MHP'ye değil AKP'ye oy kullanılmasını istedi.

Destici, "Bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var, bir de milletvekilliği genel seçimleri var. Cumhur İttifak'ının üç partisinde ortak cumhurbaşkanı adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Diğer seçimlerde de her ne kadar Cumhur İttifakı içinde yer alsak da, orda biliyorsunuz iki amblem var; biri Milliyetçi Hareket Partisi, diğeri AK Parti'nin amblemi. Bizim adaylarımız AK Parti'nin listelerinde olduğu için, milletvekili seçimlerindeki oyumuz AK Parti pusulasına olacak. Bu ayrıntıya özellikle dikkat çekelim. Çünkü bir oyla, üç oyla, beş oyla kazanacağımız bir milletvekilini o şekilde kaybedebiliriz. Cumhur İttifakı içerisinde mührü AK Parti logosuna vuracağız" diye konuştu.