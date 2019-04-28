BBP'den Erdoğan'a destek: Türkiye ittifakına varız

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a destek vererek, 'Türkiye ittifakını kurmaya, milli mutabakat esası etrafında bir araya gelmeye varız' diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye ittifakı' önerisini desteklediklerini belirterek, "Bu vatanda ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle el sıkışmaya, birlik olmaya, 'Türkiye ittifakı'nı kurmaya, milli mutabakat esası etrafında bir araya gelmeye varız" dedi.

'YSK'NIN VERECEĞİ KARAR HERKESİ BAĞLAR'

Seçim sürecinde sadece İstanbul, Büyükçekmece ve Maltepe ile ilgili itirazların değerlendirmesinin kaldığını dile getiren Destici, 1-2 gün içinde buralarla ilgili kararın verileceğini tahmin ettiğini söyledi.

İtirazların seçim sürecinin bir parçası olduğunu belirten Destici, "YSK'nın vereceği karar herkesi bağlar, nihaidir. YSK hangi kararı verirse versin, her kesimin buna rıza gösterme gibi bir demokratik olgunluğu, tavrı sergilemesini bekliyoruz. Yani YSK birilerinin istediği şekilde karar verdiğinde doğru, birilerinin istemediği şekilde karar verirse yanlış şeklinde değerlendirilmemelidir. YSK'nın kararları elbette eleştirilebilir ama neticede verilen karar nihai ise artık bunu tartışmanın kimseye faydası yoktur. Onun için herkesin bu süreci demokratik olgunlukla takip etmesi gerekiyor. YSK birilerinin istediği gibi karar verirse Türkiye'yi aydınlığa kavuşturmuş olacak ya da onları istemediği gibi karar verirse Türkiye'yi karanlığa gömmüş olacak gibi yaklaşımlar doğru değildir" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN 'TÜRKİYE İTTİFAKI' ÖNERİSİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Destici, konuşmasında şunları söyledi:

"İşte Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Türkiye ittifakı' önerisini ya da cümlesini de biz bu anlarda önemsiyoruz ve bu bağlamda destekliyoruz. Bu vatanda ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyan herkesle el sıkışmaya, birlik olmaya, 'Türkiye ittifakı'nı kurmaya, bir milli mutabakat esası etrafında bir araya gelmeye varız; ama şartımız ya da çekincemiz siyasi bölücülerdir. BBP, Alperenler olarak asla bunu kabul etmeyiz çünkü onların niyeti hiçbir dönemde Türkiye'nin, Türk milletinin hayrına olmamıştır. Onlar Batı'nın, emperyalistlerin, siyonistlerin maşaları, uşaklarıdır. Onlar Ermeni çetecilerinin uşaklarıdır. Onların kardeşi, yol arkadaşıdır. Onlarla asla bir araya gelemeyiz ve onlarla bir araya gelenlere de iyi gözle bakamayız. Mutlaka şüpheyle flu bakarız."