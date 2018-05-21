BBP'den 18 isim AKP listesinde

BBP’den AKP listesine giren isimler şöyle:
“İstanbul: Mustafa Mican 1. bölge 23. sıra
Ankara: Mustafa Destici 2. bölge 1. sıra
Ankara: Tuna Koç 3. bölge 7. sıra
Aydın: Ahmet Tarık Sarı 6. sıra
Bursa: Ahmet Yelis Bursa 2. bölge 7. sıra
Denizli: Mustafa Semerci 6. sıra
Diyarbakır: Remzi Çayır 7. sıra
Eskişehir: Ahmet Namık Akdoğan 5. sıra
Gaziantep: İhsan Kaya 11. sıra
İstanbul: Mustafa Arabul 2. bölge 20. sıra
İzmir: Ahmet Gürhan 1. bölge 8. sıra
İzmir: Erdem Öksüz 2. bölge 8. sıra
Kayseri: Ali Saraçoğlu 8. sıra
Kocaeli: Osman Tüfekçi 10. sıra
Konya: Osman Seçgin 14. sıra
Mersin: Ali Keser 6. sıra
Sivas: Yaşar Sayan 5. sıra
İstanbul: Oya Eren 3. bölge 25. sıra.”