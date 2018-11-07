BBP'de silahlar çekildi: Destici 'alnının ortasına kurşunu yer' demişti...

Büyük Birlik Partisi'nde 'Muhsin Yazıcıoğlu' davası sırasında gün yüzüne çıkan kriz silahların çekilmesine yol açtı.

Büyük Birlik Partisi'nin AKP'den milletvekili seçilen Genel Başkanı Mustafa Destici ile Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi arasındaki gerilim, partideki silahların çekilmesine neden oldu.

Kısa süre öncesine kadar Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Remzi Çayır'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Odatv'de yer alan habere göre, saldırı girişiminin parti içinde yaşanan krizle ilgisi olup olmadığını sorusuna yanıt veren Çayır, "Olay aydınlanana kadar bir şey söylersem ayıp olur" derken, "İki kişiler bir tanesi silahlı, beni izliyorlar bürodan otoparka kadar. Otopark içerisinde bir şeyler yapmak istiyorlar. Ben tabii uyandım, İzlendiğimi ve arkamda olduklarını hissettim yani. Bir şeyler yapmak istediler ama neden tereddüt gösterdiler, neden sonunu getiremediler, onu bilmiyorum. Arkada duran kişi silahlıydı. Ben de o arada arabanın arkasına saklandım. Arabaya bindiğimde arkadan koşmaya başladılar, 'dur' diye… Görüntülerde hepsi var. Emniyette de var otoparkın görüntüleri. Saldıranların da yüzü açık zaten" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Muhsin Yazıcıoğlu'nun davası öncesinde Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin üzerine yürümüş, Destici'ye duruşma sırasında büyük tepki gelmişti. Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu Destici'ye “ahlaksız herif, sen buraya ne yüzle geliyorsun” diye bağırmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan BBP Genel Başkanı Destici, “Utanmazca, hayâsızca, ahlaksızca büyük bir iftira atılıyor. Efendim neymiş, yok mahkemeden kovulmuşuz, yok yumruk yemişiz, bize yumruk atacak adam alnının ortasına mermiyi yer” demişti.

Saldırı girişimine uğrayan Remzi Çayır da Destici'ye tepki göstermiş, "Ailenin ve tabanın söylediklerine kulak ver, onları iyi anla. İşi başka mecralara götürme. Bu parti Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinde yürür… Mustafa Destici Partisi olamaz. Tarih, sizi çok tuhaf betimleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.