BBP'de kavga büyüyor: Bu parti Destici partisi olamaz

"Cumhur ittifakı"nın küçük ortağı BBP'de tartışmalar sürüyor.
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) eski genel başkan yardımcılarından Remzi Çayır da, Mustafa Destici tartışmalarına katıldı.
Çayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görülen duruşma için,"Muhsin Yazıcıoğlu’nun duruşmasında yaşananlar ders almak isteyenler için ibretliktir" diye belirtti.
Çayır, Mustafa Destici'ye seslenirken, "Ailenin ve tabanın söylediklerine kulak ver, onları iyi anla. İşi başka mecralara götürme. Bu parti Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinde yürür… Mustafa Destici Partisi olamaz. Tarih, sizi çok tuhaf betimleyecektir" dedi.