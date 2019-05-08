BBP: Millete tekrar gitmeyi çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın bir anlamı yok

BBP Genel Başkanı Destici, 'Beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var' dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleriyle ilgili, “Millete tekrar gidiliyor olmasını da çok kötü bir şeymiş gibi, çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın da bir anlamı yok” yorumunda bulundu. Destici, "Beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var" ifadesini kullandı.

BBP lideri Destici, partisinin genel merkezinde YSK'nın İstanbul'da seçimlerin tekrarı doğrultusunda aldığı kararı değerlendirdi.

İstanbul seçimi için YSK'nın iptal kararı verdiğini hatırlatan Destici, "İtiraz süreci boyunca biz, 'Gerek seçimlerin iptali doğrultusunda olsun gerekse yapılan itirazların reddi konusunda olsun YSK'nın vereceği karara saygı duyulmalı ve karar siyasi bir olgunluk ve demokratik bir tavırla karşılanmalı' demiştik. Biz hukukçu değil siyasetçiyiz. Hukuki tartışmalar hukukçular tarafından yapılmalı. İkinci olarak beğensek de beğenmesek de uymak zorunda olduğumuz bir YSK kararı var" diye konuştu.

'24 HAZİRAN'DA NERDE DURMUŞSAK, DURDUĞUMUZ YER AYNI'

Halkın sağduyusuna ve ferasetine güvenilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti: "Millet, YSK'nın haksız bir karar verdiğini düşünüyorsa bunu sandığa yansıtacaktır. Yok doğru bir karar verdiğini düşünüyorsa onu da sandığa yansıtacaktır. Millete tekrar gidiliyor olmasını da çok kötü bir şeymiş gibi, çok anormal bir şeymiş gibi sunmanın da bir anlamı yok. Millet kararını verecek. Milletin kararının bir kez daha sandıkta tecellisini göreceğiz. Önemli olan bu süreçte birlikteliğimizi korumaktır."

BBP olarak duruşlarının değişmediğini belirten Destici, "Biz, BBP olarak 15 Temmuz'da nerede durmuşsak, 16 Nisan'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta nerede durmuşsak bizim durduğumuz yer aynı. Duruşumuzu bir başkasının pozisyonuna göre değerlendirmiyoruz, bizim ilkelerimiz var. PKK'nın uzantıları, siyasi bölücüler neredeyse, BBP onun tam karşısındadır" dedi.