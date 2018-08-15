BBDK'den yeni hamle

BDDK, bankaların swap işlemlerinde özkaynak sınırını yüzde 50'den yüzde 25'e çektiğini açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların swap işlemlerinde özkaynak sınırını yüzde 50'den yüzde 25'e çekti.

BDDK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır."