'Bazı ülkeler Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor, eski çamlar bardak oldu'

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD ile yaşanan rahip Brunson krizine ilişkin açıklamada bulundu.

"Dünyanın kabadayısı olduğunu zanneden bazı ülkeler zaman zaman Türkiye'ye racon kesmeye çalışıyor" diyen Turan, "Dün gördünüz bir tanesi ergen bir genç gibi twitterdan Türkiye'ye ayar vermeye çalışıyor. Eski Türkiye yok artık. Eski çamlar bardak oldu" ifadelerini kullandı.

Turan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Türkiye'de suç işleme iddiasında olan insanların kararını Amerika veya başkası vermez. Türk halkı adına karar veren Türkiye'nin yargıcıdır, kararı verir, biz de o karara saygı duyarız. Öyle twitter'dan oradan buradan ayar verme dönemi eskiden vardı. Şimdi başkanlık sistemi var, şimdi güçlü bir başkan var güçlü meclis var. Bu halkın egemenliğini ve talebini baş tacı eden bir lider var. O yüzden yok Amerika twett attı yok bilmem kim şunu yaptı yok artık bunlar geride kaldı."