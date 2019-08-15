Bayramoğlu'nun Erdoğan'ın uçağıyla gittiği Vaşington'da yaşadıkları

Liberal Ali Bayramoğlu, 2009 yılında Erdoğan'ın uçağında yolculuk ederek katıldığı ABD ziyaretinde yaşanan bir olayı dün Kanal 5'te yayımlanan televizyon programında anlattı.

AKP iktidarının yıllarca koyu destekleyicileri arasında yer alan kimi isimler yolları ayırdıkça geçmişe dair ilginç bilgiler ortaya çıkıyor.

Bir kısmı "magaziner" denilebilecek olan olaylarda AKP'ye dair bilinmeyen pek az şey olsa da bir kısmı şaşırtıyor bir kısmıysa gülümsetiyor.

Dün Kanal 5'te yayımlanan Serbest Görüş programında Ali Bayramoğlu 'AKParti'li muhafazakarların beyaz elit iş adamı oldukları (sonradan) görüşünü dillendirirken 7 yıl öncesine ait bir anekdot paylaştı.

MUHAFAZAKARLAR OTEL LOBİSİNDE HEP BERABER PURO İÇİNCE...

Bayramoğlu'nun Erdoğan'la katıldığı bir Vaşington gezisinde yaşadıklarına ilişkin anlatımı şöyleydi:

"Biz Vaşington’a gittik Tayyip Erdoğan’ın uçağıyla. İşte iktidara geldikten altı –yedi yıl sonra. Bir otel lobisinde muhafazakar arkadaşların hepsi puro içtiği için yangın alarmı çaldı."

Erdoğan'ın 2009 Aralık'ında yaptığı ABD ziyaretine ait bu anekdotun "AKP'li muhafazakarların beyaz elit iş adamlarına dönüşümlerinin" hangi noktasına tekabül ettiğiyse liberal Ali Bayramoğlu tarafından açıklığa kavuşturulmadı.

