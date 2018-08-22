Bayramın 5 günlük kaza bilançosu: 73 ölü, 332 yaralı

Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde yine çok sayıda kaza meydana geldi. 17 Ağustos cuma günü mesai bitiminden bayramın ikinci günü olan 22 Ağustos çarşamba günü saat 16.00'ya kadar 95 kaza meydana geldi. Kazalarda 73 kişi hayatını kaybetti, 332 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00’den gece yarısına kadar Manisa’da 2, Ordu, Bursa ve Düzce’de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya'da 2'şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı'da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya'da 3, Manisa'da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye, Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya’da meydana geldi.

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü Çorum, Bursa, Manisa ve Sakarya, Uşak, Kocaeli, ve Zonguldak'ta ikişer, İstanbul, Antalya, Edirne, Karaman, Burdur, Şanlıurfa ve Gümüşhane'de toplam 21 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 60 kişi de yaralandı.