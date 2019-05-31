Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Yanınızda 'nakit para' bulundurun

AKP hükümetinin günlük 40 bin geçiş garantisi verdiği Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücreti sorunu devam ediyor.

AKP hükümetinin günlük 40 bin geçiş garantisi verdiği Osmangazi Köprüsü’nde geçiş ücreti sorununun devam ettiğini gösteren gelişmeler yaşanıyor.

Eski CHP’li vekil Kemal Anadol geçen hafta yaşadığı bir olayı Hürriyet'ten Yalçın Bayer'e not olarak gönderdi. Bayer'in köşesinde paylaştığı nota göre Anadol, İstanbul’dan İzmir’e dönerken Osmangazi Köprüsü’nü kullandı. Köprü çıkışında görevli memur “Ya parayı ödeyin ya 15 günde PTT’ye yatırın” dedi. “Peki siz OGS ve HGS kartlarını niye veriyorsunuz?” dediğinde, bu kez “Hesabınızı kontrol edemiyoruz” cevabını aldı.

Anadol, 103 TL verip, geçtiğini, aynı şeyin yeni açılan Akhisar-İzmir arasında da olduğunu, orada da 33 TL verdiğini belirtti.

2018'in yaz aylarında da bu olaya benzer haberler çıkmış, gişe görevlileri Osmangazi Köprüsü’nden HGS ya da OGS ile geçiş yapamayan sürücüleri nakit ya da kredi kartıyla tahsilat yerine sonradan ödeme yapmaya yönlendirmişti.

Bu yönlendirmenin sonunda 15 günlük süreçte ödeme yapamayan ya da ödemeyi unutan vatandaşlara tam 5 kat cezalı fatura geldiği ortaya çıkmıştı.