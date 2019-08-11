Bayramda toplu taşıma ücretsiz, Marmaray hariç...

İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz olurken işletmesi bakanlığa bağlı olan Marmaray'a girişte ücret alınması tepkilere yol açtı. Marmaray’ın da ücretsiz olduğunu düşünen vatandaşlar ücret kesildiğini turnikelerde öğrendi.

İstanbul'un iki önemli raylı sistemlerinden Hacıosman-Yenikapı hattında bayramda girişler ücretsizken, yolcular Marmaray'ı kullanmak için para ödüyor.

Metroya binerek Yenikapı'ya kadar ücret ödemeyen yolcu Halkalı'ya aktarma yapması halinde ücret ödemek zorunda kalıyor.

MARMARAY ÜCRETLİ

Sözcü'den Fatma Vurgun'un haberine göre, İstanbul’da Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz olurken işletmesi bakanlığa bağlı olan Marmaray'a girişte ücret alınması tepkilere yol açtı.

Halkalı’dan Levent’e gitmek isteyen bir yolcu, Yenikapı’ya kadar TCDD’ye ait Marmaray ile 3.25 lira ödeyip aktarma yaparak belediyeye ait Metro ile Levent’e ücretsiz gidebiliyor. Marmaray’ın da ücretsiz olduğunu düşünen vatandaşlar ise ücret kesildiğini turnikelerde öğreniyor.